Akcijai "Gaismas krasts" pieteikušies dalībnieki no visas Latvijas - vecākajam ir 80 gadu

Ja es būtu zinājusi, cik daudz šo šķēršļu būs, iespējams nebūtu uzdrošinājusies to paveikt, taču man ir milzīgs gandarījums, ka pie šīm grūtībām neapstājos un, ka ir izdevies apkārt sev pulcēt tik daudz līdzīgi domājošo. Jo to, kāda enerģētika veidojas, ja pasākums ir radīts pilnīgi bez līdzekļiem, katram pieliekot savu darbu, pūles, laiku un degsmi, saprotot, ka ir kas svarīgāks par mums, ne ar ko nevar salīdzināt. Jo šis projekts ir par mums, par mūsu nākotni, par zemi, par bērniem un par to, lai justu prieku no iespējas sevi saukt par latvieti,” stāsta producente Inese Lukaševska.