Mūžībā aizgājusi keramiķe Helga Ingeborga Melnbārde

Paralēli mācībām RLMV, no 1964. gada Helga Ingeborga Melnbārde sāka strādāt par keramikas un porcelāna apgleznošanas studiju vadītāju bij. Rīgas Pionieru pilī (tag. Rīgas pašvaldības iestāde “Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils””). Vēlāk māksliniece strādājusi par zīmēšanas skolotāju Rīgas 3.vidusskolā (tag. Rīgas Valsts 3. ģimnāzija; str. no 1962-1964), bijusi pasniedzēja RLMV (1968-1970) un LMA Lietišķi dekoratīvās mākslas nodaļā (1971-1973). No 1992. gada Helga Ingeborga Melnbārde bija Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docente. 1975. gadā māksliniece dibināja Latvijas Universitātes Tautas lietišķās mākslas studiju “Vāpe”un bija tās mākslinieciskā vadītāja. Studijā tiek piedāvāta iespēja studentiem apgūt keramikas veidošanas dažādas stilistikas un tehnoloģijas, izstrādājot gan funkcionālos objektus – vāzes, krūkas, krūzes, gan dekoratīvas kompozīcijas un apgleznojumus. Audzēkņu darbi bijuši eksponēti Latvijā, Lietuvā, Japānā, Gruzijā u.c.