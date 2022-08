"Caur ērkšķiem uz..." jaunā sezona risināsies cietumā un Bruknā

Jaunā sezona solās būt pārdzīvojumiem piepildīta, jo dāmas savu ceļu pretim pārmaiņām sāks no nosacīti zemākā punkta – viņas iejutīsies Olaines cietuma ieslodzīto ādā, kur mācīsies apzināties dzīves skarbāko pusi. Tālāk viņas dosies uz Bruknu, kuru par mājām izvēlējušies daudzi atkarību mākti ļaudis, lai mācītāja Andreja Mediņa vadībā saskatītu dzīves patieso jēgu. Izgājušas cauri pārbaudījumiem, viņas nonāks greznā savrupmājā Siguldas pusē, kur kopā ar ekspertiem strādās pie nākotnes plānu īstenošanas.

“Caur ērkšķiem uz…” piektā sezona ir ļoti emocionāla, dziļi patiesa un dzīvi mainoša. Katra no dalībniecēm ir ar spēcīgu un daudzšķautņainu raksturu, neatlaidības pilna doties šajā piedzīvojumā, lai no dzīves zemākā punkta atspertos un būvētu sevi no jauna. Šajā ceļojumā, kā jau “ērkšķos”, netrūks arī negaidītu notikumu –