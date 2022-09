Rīgā izskandināts trīs dienu festivāls "Back to School"

Šonedēļ par godu jaunā mācību gada sākumam t/c “Domina Shopping” C skvērā norisinās vērienīgais festivāls “Back to School” ar populāru dziedātāju un grupu piedalīšanos. Trešdienas, 31. augusta, vakarā to ieskandināja Fiņķis un Pragaii, Būū un rolands če.