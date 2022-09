Populārā grupa Rammstein nākamgad uzstāsies Lietuvā

Nākamā gada vasarā viena no visu laiku vispopulārākajām Vācijas supergrupām Rammstein uzstāsies Lietuvā. Ar vienu no saviem līdz šim iespaidīgākajiem brīvdabas šoviem grupa uzstāsies Viļņas Viņģa parkā 2023. gada 22. maijā. Šis būs pirmais Rammstein Eiropas stadionu koncerttūres 2023. gada koncerts. Biļetes būs pieejamas visā “Biļešu servisa” tīklā un eventim.com/rammstein no ceturtdienas, 8. septembra, plkst. 10.00.