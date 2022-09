Latviešu komponiste Lolita Ritmanis septembrī ierakstīs mūziku Holivudas īsfilmai

Septembrī Rīgā ieradīsies «Grammy» balvas laureāti – Holivudā dzīvojošā un strādājošā latviešu komponiste Lolita Ritmanis, diriģente Eimija Andersone un skaņu inženieris Marks Matsons -, lai ierakstītu skaņu celiņu Holivudas jaunā režisora Daniela Kreicberga (Daniel Kreizberg) īsmetrāžas animācijas filmai «Tahlequah the Whale: A Dance of Grief». Atgādināsim, ka «Grammy» balvu šī komanda saņēma par projektu «Women Warriors: The Voices of Change», kura mūzikas celiņš pirms diviem gadiem arī tika ierakstīts Rīgā.