Kā 60 gadus nodzīvot rokenrolā? "The Rolling Stones" no cita skatupunkta

Vairāk nekā sešas desmitgades rokenrola – tas ir galvenais, ko pateikt par izcilo britu rokgrupu “The Rolling Stones” un tās četriem dalībniekiem, kas kļuvuši par mūzikas pasaules ikonām. BBC miniseriāla “Mana dzīve The Rolling Stones” (My Life as a Rolling Stone) katra epizode veltīta vienam no grupas mūziķiem. Vasaras vidū pirmizrādi piedzīvojušais miniseriāls tagad skatāms LMT Viedtelevīzijā.