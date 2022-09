Sadalītas "Emmy" balvas: labākās drāmas godalgu saņem "Succession"

Balvu kategorijā "labākais komēdijseriāls" ieguva "Ted Lasso", kas šo balvu izcīnīja arī pērn. Straumēšanas platformas "Apple TV+" sporta komēdijseriāls šajā kategorijā pārspēja seriālus "Abbott Elementary", "Barry", "Curb Your Enthusiasm", "Hacks", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Only Murders in the Building" un "What We Do in the Shadows".