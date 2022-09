Starptautiskais kinofestivāls RIGA IFF izziņo festivāla pilnu programmu

Ekrānuzņēmums no video

Foto: Ekrānuzņēmums no video

Kadrs no Pjērs Paolo Pazolīni mākslas filmas "Salo jeb 120 Sodomas dienas"

Rīgas Starptautiskais kino festivāls (RIGA IFF) šogad jau devīto reizi pulcē vietējo un starptautisko auditoriju uz vienu no Baltijas jūras reģiona nozīmīgākajiem kino notikumiem - no 13. līdz 23. oktobrim RIGA IFF programmā klātienē un tiešsaistē, 12 sadaļās un 6 konkursos tiks izrādītas vairāk nekā 100 filmas no vietējā, Eiropas un pasaules kinematogrāfa.