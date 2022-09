"Iļģuciema māsu" skaudrais liktenis. Pavisam atklāti un intīmi no sieviešu cietuma

Filma “Iļģuciema māsas” vēsta par trim sievietēm vienīgajā slēgta tipa cietumā sievietēm Latvijā. Viņas ir notiesātas par dažādiem noziegumiem, viena no viņām par smagāko cilvēcisko nodarījumu – savu bērnu slepkavību.

No cietuma rutīnas atšķirīgā, cilvēciskas uzticēšanās pilnā un no nosodījuma brīvā vide rosina sievietes ne tikai meklēt patiesību lomā, bet arī atklāt un izrunāt arī patiesību par sevi, kas gadiem rūpīgi slēpta, baidoties no kritikas un kauna. Atklājas, ka visas trīs sievietes - gluži kā Čehova māsas lugā - vieno kāds kopējs liktenis. Ieslodzīto sieviešu gadījumā tā ir ģimenē piedzīvotā vardarbība kopš bērnības un jaunības.