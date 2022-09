Par krokodilu, kas apčurāja apsargu, un šaudīšanos Alūksnes kultūras namā. Grupa “100.debija” atgriežas uz skatuves

Tās pirmsākumos darbojās viens no tolaik leģendārajiem dīdžejiem Modris Skaistkalns. Tieši viņš 1989. gadā uzvarēja starptautiskajā konkursā “The 1st World Tape Jockeys Championships”. Bet jau brīvās Latvijas laikā, 1993. gadā kā viesis piedalījās pasaules dīdžeju čempionātā Londonā. Ar viņa līdzdalību tapušas populārākās “100. debijas dziesmas”. Pandēmijas laikā grupas solists Agris Semēvics “100. debiju” iekustināja jaunajā 21. gadsimta virzienā nu jau kopā ar mūzikas producentu Gintu Stankeviču. 17. septembrī Lielvārdes kultūras namā grupa pirmo reizi oficiāli uzstāsies pilnā sastāvā ­ ar kādreizējo sastāvu dejotājiem, īpašajiem koncerta viesiem – grupu “Tranzīts” un “Mixeriem”, kuri savu skatuves karjeru sāka tieši kā “debijas” dejotāji. Agris Semēvics mūsu īpašajā telefonsarunā pavēstīja, ka atjaunotajā koncertdzīvē iesaistīti desmitiem cilvēku, kuri bijuši klāt grupas pirmsākumos. “Līdz deviņdesmito beigām “100. debija” bija puisis A un B ar dažādu sastāvu dejotājiem, tehnisko personālu, dīdžejiem, bet šobrīd mana pārliecība ir tāda, ka tā vairs nav grupa. Tas ir ēterisku sajūtu un emociju kopums ­ kā rokās paņemama planēta, kuru veidojam mēs visi. Visi, kuri piedalījušies, esot uz skatuves, kuri savulaik pirkuši kasetes un koncertu biļetes, kuri zina vārdus lieliskajām Skaistkalna dziesmām. Un tāpēc pirmā frāze, ko Lielvārdes koncertā teikšu no skatuves, būs ­ “Labvakar, “100. debija”,” ar patiesu aizrautību stāsta Agris Semēvics. Viņš portālam TVNET pastāstīja par spilgtākajiem mežonīgo deviņdesmito mirkļiem, sirreālo popularitātes vilni un to, kāpēc grupas apsargu Smiltenē apčurāja krokodils.