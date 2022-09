Tirgi, tirdziņi un izklaides pāriet uz iekštelpām: pasākumu ceļvedis nedēļai

26. un 27. septembris

28. septembris

“KRATA” sastāv no piecām dziesmām, kurās ir apvienots Dubra radītais Drum & Bass ar Edavārdi un Čižika rečetatīvu, kas veido jaunu un, iespējams, kādu ilgāku laiku Latvijā nedzirdētu skanējumu, kas spēs iekustināt pat pašu inertāko klausītāju.

29. septembris

29. septembrī, plkst. 18.00 Vagonu Hallē risināsies Laimdotas Malles instalācijas OOZE atklāšanas pasākums . Izstāde būs skatāma tikai sešas dienas līdz 4. oktobrim no 11:00-22:00.

Instalācijas OOZE darbu pamatā cirkulē divi galvenie jēdzieni – aiziešana un laiks. Izstāde skar jautājumus par to, kas notiek pēc aiziešanas – kā plaisā un gaist pieredzētais, cik neiespējami ir noturēt to, kas izlēmis pazust un kādus nospiedumus mūsos atstāj tie, kas jau sen ir izgaisuši. OOZE gan tuvojas domu caurspīdīgumam, gan mēģina aptvert materialitātes miesisko dabu, liekot pastāvīgi jautāt – kas no pieredzētā, saglabātā ir īsts. OOZE pēta skaidru, bet baiļu pilnu nojautu – ka esamība ir galēji negarantēta un ārkārtīgi trausla, un tā jebkurā brīdī var pilnībā pazust.