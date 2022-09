Ģimene vai institūcija? Pārdomas pēc trīs gadu izpētes bērnunamos

Pētot tēmu un runājoties ar jauniešiem, kas jau ir uzsākuši patstāvīgu dzīvi, sapratu, ka ir svarīgi runāt arī par to, kas notiek ar bērniem pēc tam, kad viņi iznāk no bērnunamiem – vai viņiem ir kāda uzticības persona, kas palīdz orientēties jaunajā dzīvē. Ja līdz 18 gadiem nav nācies pašam domāt, ko ēst, kādas drēbes vilkt un vai veļa tiks izmazgāta, kā šiem jauniešiem klājas pēc tam, kad viņi atstāj bērnunamu? Es satiku kādu jaunu meiteni, kas pēc uzaugšanas bērnunamā uzsākusi patstāvīgu dzīvi īrētā dzīvoklī – par to, ka jānolasa ūdens skaitītāji, viņa uzzināja no parādu piedzinējiem. Viņa nezināja, ka kaut kas tāds vispār eksistē. Neviens no pieaugušajiem nebija iedomājies viņai to izskaidrot.