Drāma "Lauku sētā": pirmais "duncis mugurā" un dalībnieku vēlēšanās šovu pamest

Dalībnieki būs joprojām emocionāli uzvilkti par iepriekšējās izbalsošana rezultātiem, kad Eva kā pavāre tika atzīta par čaklāko. Savukārt jaunā pavāre Edīte un palīgs Modris būs šokā par to, ka Eva atstājusi tik netīru un nekārtīgu virtuvi.

Kristapa vadībā tiek uzsākts smags nedēļas lielais darbs mežā – malkas sagāde ziemai. Turklāt tiek pasludināta zivju nedēļa, jo kā nekā esam zilo ezeru zemē. Modris veidos kūpinātavu, bet virtuvē taps foršmaks latgaliešu gaumē. Lai cīnītos par iespēju ripu, dalībniekiem būs no malkas pagalēm jāveido domino, taču šonedēļ iespēju ripa pavēstīs kādu nepatīkamu jaunumu.

Šonedēļ skatītājus sagaida pavisam negaidīts pavērsiens uz izbalsoto soliņa, jo kāds no dalībniekiem, pretēji solītajam, iedurs citam “dunci mugurā”, kas tieši ietekmēs to, kas sēdīsies uz izbalsoto soliņa līdzās sliņķim. Pārsteigumi netrūks arī cīņā par palikšanu šovā – kurš no dalībniekiem zaudēs uzdevumā, bet kurš galu galā “Lauku sētu” pametīs?