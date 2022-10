Kas ir zināms par 2023. gada Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem?

Kadrs no Dziesmu un Deju svētku preses konferences

Foto: Kadrs no Dziesmu un Deju svētku preses konferences

XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki (turpmāk – Svētki) notiks no 2023. gada 30. jūnija līdz 9. jūlijam Rīgā, to galvenais akcents būs Dziesmusvētku tradīcijas 150 gadi. Plānots, ka tajos piedalīsies līdz 40 000 dalībnieku, to apmeklētāju skaits pārsniegs pusmiljonu. Svētku laikā notiks vairāk kā 60 pasākumi un koncerti, t.sk. vismaz viena trešdaļa ar biļetēm