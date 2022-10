"Uz mani skatījās kā uz muļķi." Breidaks par izlēkšanu no aprites un dārgajām mācībām

Mācīdamies ASV, populārais improvizators zinājis, ka brauks atpakaļ uz Latviju. "Var jau būt, ka lielai daļai cilvēku Amerika ir sapņu un iespēju zeme, bet mana iespēju zeme ir Latvija. Pie mums var realizēt lielas, foršas lietas un izdarīt to stipri ātrāk nekā tur," pauž Breidaks. Viņš gan uzsver, ka Latvijā viņam neesot nekādu lielo ambīciju, taču viņš koncentrējas uz procesu – vai viņam patīk to darīt. "Tas būs skaļi teikts, bet – es zinu un ticu, ka ļoti labi improvizēju. Taču zinu arī to, ka cilvēki nekad to tā ļoti nenovērtēs," saka Breidaks, kurš mācībās ieguldīto naudu šobrīd ir atpelnījis.