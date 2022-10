Formula, kā sapņu atvaļinājumu pārvērst katastrofā, - "Baltais lotoss"

“Ko cilvēki sagaida no brīvdienām? Atpūtu? Protams. Prieku? Absolūti. Bet arī brīnumus. Viņi vēlas vienu nedēļu gadā, kas kompensētu pārējās, ļaujot viņiem iemīlēties no jauna vai atkal; stiprinātu izļodzītās ģimenes saites; nodrošinātu tuvību; radītu neaizmirstamas atmiņas; vārdu sakot, ļautu gūt maģiju pēc pieprasījuma. Mūsu cerības ir nereālas pat pieticīgākajos apstākļos. Pievienojiet dārgu galamērķi un privileģētu viesu pulku, kas prasmīgi sabotē paši savu laimi, un jums būs formula, kā radīt katastrofu… vai vismaz necenzētiem vārdiem piepildītu sūdzību klientu menedžerim,” par seriālu rakstīja "New York Times". Savukārt britu laikraksts "The Guardian" to nodēvēja par “2021. gada labāko un nekomfortablāko seriālu”.