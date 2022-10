JRT jauno aktieru kino debija pulcē virkni sabiedrībā zināmus ļaudis

Filmas režisors Toms Harjo uzsver, ka filmā izteikti strādāts ar atmosfēras uzburšanu. "Aktieri it kā funkcionē mūsu pasaulē, bet tajā ir jūtama kaut kāda nobīde no realitātes, piemēram, fonā nekad nav redzami cilvēki. Ir sajūta, ka katrs no viņiem ir viens pats uz šīs zemeslodes. Turpinot JRT tradīciju, kad aktieri bieži ir arī dramaturģijas līdzautori, scenāriju radījām paši, kopīgi tiekoties, improvizējot un fiksējot," skaidro režisors.