Aizmirsti visu, ko zini par dokumentālo kino

Gadu pēc Bovija nāves klajā nāca dokumentālā filma "Deivids Bovijs: Pēdējie pieci gadi" (Davie Bowie: The Last Five Years), kas ieskatās pasaulslavenā un ģeniālā mūziķa dzīves pēdējos gados, sekojot līdzi albumu "The Next Day" un "Blackstar", kā arī mūzikla "Lazarus" tapšanai. Tajā redzamas intervijas ar mūziķiem, dizaineriem un režisoriem, kuri strādāja ar Boviju pēdējo viņa projektu laikā, atklāj to radošo spēku, kas Boviju padarīja par vienu no dižākajiem 21. gadsimta māksliniekiem.