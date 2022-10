Noskaties! Aigara Graubas jaunākā filma bērniem "Circenīša Ziemassvētki"

Režisors Aigars Grauba, kurš ir arī filmas scenārija autors, jautāts par filmas stāsta motīvu, ir atklāts: "Lai cik paradoksāli tas izklausītos, tieši lielākie ikgadējie ģimenes svētki, Līgo vakars un it sevišķi Ziemassvētki nereti draud izvērsties par "katastrofu", kā to nosauc filmas viena no varonēm - mazā Marta.