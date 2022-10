Halovīns pārņem pilsētu! Pasākumu ceļvedis nedēļai

Programmā iekļautas dziesmas no Jāņa Stībeļa jaunākā albuma "Optimists", kā arī jau labi zināmas un iemīļotas dziesmas no citiem mūzikas albumiem, kā piemēram "Glāze piena", "Tikai Tev", "Ir tik karsts", "Mums paveiksies", "Es tikai smejos" u.c.

Koncerta īpašo skanējumu veidos radošs un profesionāls pavadošais sastāvs - Gints Smukais (akustiskā ģitāra), kurš novērtēts kā trešais labākais akustiskās ģitāras pirkstu spēles ģitārists pasaulē. Viens no dvēseliskākajiem un emocionālākajiem ģitāristiem Jānis Kalniņš (akustiskā ģitāra).

2. novembris

2. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks Mārtiņa Ķibilda grāmatas "Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi" atvēršanas pasākums. Grāmatā apkopoti Ķibilda televīzijas dokumentālajā raidījumā "Atslēgas. Gadsimta Latvijas vēstures atradumi" apskatītie 50 nozīmīgākie Latvijas vēstures notikumi simt gados - no 1918. līdz 2018. gadam. Vēstures notikumi atklāti no neparasta skatupunkta, it kā atslēdzot durvis uz mazāk zināmiem un tāpēc īpaši intriģējošiem faktiem.