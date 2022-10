Stāsti par to, ko nedrīkst aizmirst

Īsprozas žanrs latviešu literatūrā savu atdzimšanu piedzīvo jau vairākus gadus – tik ilgi, ka var droši apgalvot: stāsts līdztekus romānam ir atkarojis savas pozīcijas kā pilntiesīgs latviešu prozas dalībnieks. Stāstu krājumus publicē pazīstami prozaiķi, taču arī jaunie autori bieži vien īsprozu atrod par piemērotu žanru, no kura pakāpties literatūras “kalniņā”. Tomēr uzreiz jāteic, ka rakstnieces Kristīnes Ilziņas debijas prozas krājumu “Es neliecināšu pret jums” grūti ietilpināt kādā no šīm kategorijām. No vienas puses, autore ir pieredzējusi literāte, kurai izdots gan dzejas krājums “Jukusi saulespuķe” (par to 1996. gadā saņemta Klāva Elsberga prēmija), gan vairākas bērnu grāmatas. Tomēr ar nopietnu pieteikumu pieaugušajiem domātā prozā rakstniece startē pirmo reizi.