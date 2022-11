Ieskandinām patriotu nedēļu! Kādus pasākumus vērts apmeklēt?

12. novembrī Vagonu zālē notiks labi zināmās ukraiņu stoner grupas "Stoned Jesus" koncerts. Ukraiņu trio spēlēs ne tikai nu jau leģendāro albumu “Seven Thunders Roar” (2012), bet arī prezentēs svaigu materiālu no drīzumā iznākošā LP (tajā būs arī nesen izdotie “Porcelain” un “CON”). Kopā ar "Stoned Jesus" koncertos uzstāsies arī biedri no Ukrainas VOVK (post-metal/progstoner). VOVK šobrīd strādā pie jauna materiāla, kas sekos debijai “Lair” (2019).

13. novembris

13. novembrī "Palladium Riga" notiks leģendāro zviedru metālistu "In Flames" ilgi gaidītais koncerts. Līdz ar jauno un arī labi zināmo "In Flames" muzikālo materiālu koncertā metāla žanra mūzikas piekritējus izklaidēs arī tādas smagā metāla grupas kā "At The Gates", "Imminence" un "Orbit Culture", veidojot piepildītu un neaizmirstamu vakara programmu saviem faniem.