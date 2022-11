Noskaidrots šova "Lauku sēta" uzvarētājs

Spraigā un sīvā konkurencē tika noskaidrots uzvarētājs – Modris no Kuldīgas, kurš ieguva galveno balvu – naudas balvu 9800 eiro.

Kuldīdznieks Modris jau no šova pirmajās dienas sevi pierādīja kā vienu no spēles līderiem, un daudzi, saimniecību pametot, atzina – tieši Modri redz finālā un novēl viņam uzsvaru šovā.

Jau pirmajā uzdevumā izkrita Andris, kurš visu vainu novēla uz to, ka nemāk pīt bizes. Otrajā uzdevumā, kurā no koka ripiņām bija jāizveido trīs vārdi, kas raksturo darbarīkus, vislēnāk gāja Edgaram, tāpēc arī viņš izstājās no fināla cīņas. Fināla cīņu ieradās vērot visi šīs sezonas izbalsotie dalībnieki un pirms lielās cīņas šovu bija jāpamet Montai, kurai neveicās ar ugunskura iekuršanu, un tas nozīmēja, ka noslēdzošajā cīņā tikās Modris un Edīte.