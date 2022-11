Ēras beigas? Kafejnīcā “Leningrad” sāksies slēgšanas festivāls

9. novembrī kultūrvietas viesi tiks izklaidēti ar labu džeza mūziku, ko no vinila platēm spēlēs DJ Edgars no Rīgas. 10. novembrī no plkst. 20 par autentisku minimālistiskā blūza performanci parūpēsies ģitārists Johnny B’ Beast, bet Lāčplēša dienā pkst. 21.00 uz patriotisku koncertu aicinās folkroka grupa “Symbolic”, vakaru ar kvalitatīvu latviešu mūziku turpinot DJ Uldim Rudakam.