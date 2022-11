Daudz laimes dzimšanas dienā, mīļā Latvija! Pasākumu ceļvedis svētku nedēļai

19. novembris

Savukārt Ventspilī, koncertzālē "Latvija" viesosies mūsdienu džeza trio "GoGo Penguin" no Lielbritānijas. Uzstāšanās Ventspilī būs trio vienīgais koncerts Latvijā. "GoGo Penguin” jeb pianists Kriss Ilingvorts (Chris Illingworth), basģitārists Niks Bleka (Nick Blacka) un sitaminstrumentālists Džons Skots (Jon Scott) ir džeza trio no Mančestras, ko mūzikas apskatnieks “Line of Best Fit” lakoniski un asprātīgi pasludinājis par “britu džeza “Radiohead””. Trio savu mūziku raksturo kā sintēzi starp roku, džezu un minimālismu, līdztekus iedvesmojoties no tādiem elektroniskās mūzikas pārstāvjiem kā “Aphex Twin” vai “Four Tet”. Viņu mūzikā saklausāmi breikbīti, minimālistiskas klavieru melodijas, spēcīgas basa līnijas, elektronikas iedvesmotas bungu partijas un himniski rifi. Ietekmju un atsauču šai mūzikā ir daudz, taču viens ir skaidrs – “GoGo Penguin” ir radījuši jaunu un drosmīgu skanējumu, kas beigu beigās raksturīgs un piederošs tikai viņiem pašiem.