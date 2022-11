Nākamvasar Siguldā uzstāsies franču elektroniskās mūzikas zvaigznes "M83"

Pēc šī albuma izdošanas Nikolā Formago pameta grupu, Antonī kļūstot par "M83" vienīgo kodolu - galveno vokālistu, dziesmu autoru, multiinstrumentālistu un ierakstu producentu. Viņš radīja albumu pēc albuma - "Before the Dawn Heals Us", "Digital Shades", "Vol.1, Saturdays = Youth" un daudzus citus lieliskus ierakstus. "M83" ir atbalstījuši "Kings of Leon", "The Killers" un "Depeche Mode" un producējuši slaveno albumu "Hurry Up, We're Dreaming", kas pat tika nominēts "Grammy" balvai un pagājušajā gadā svinēja desmitgadi. Pēc tam "M83" atklāja pasaule, un viņa darbi ir ieskaņojuši neskaitāmas reklāmas un filmas ("Gossip girl", "Divergent", "Vampire diaries" u.c.), liekot cilvēkiem uz brīdi atdalīties no šīs realitātes un atkal noticēt saviem kvēlākajiem sapņiem.