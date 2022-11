Daugavpils pašvaldības spiediena rezultātā no mākslas izstādes pazūd darbi ar krustiem un dzimumlocekļiem

Reaģējot uz aicinājumu, no izstādes tika izņemti trīs no trīsdesmit igauņu mākslinieka Sandersa Raudsepa darbiem – cikla "Your own alternative Jesus" jeb "Tavs alternatīvais Jēzus" darbi "Tauta ir aunu bars", "Juzy" un "Dicksus". "Kuri vairāk ir tādi domas raisoši un kas var vēl vairāk provocēt nesagatavoto skatītāju," teica Māris Čačka.