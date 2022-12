FOTO UN VIDEO ⟩ Samanta Tīna izdod juteklisku singlu, kurā atzīstās pati sev 1000 sveču ielokā

Dziesmas “Vēstule Tev” mūzikas autors ir Ingars Viļums, bet vārdus sarakstījusi pati Samanta, atklājot, ka tas ir bijis visai maģisks mirklis, jo laikā, kad uzstājīgi domāts par vārdiem, īstos atrast šķietami nebija iespējams. “Es zināju, ko vēlos pateikt, bet nekādi nevarēju to ielikt pantu un piedziedājuma formā. Palaidu šo domu, aizbraucu uz Indiju – ceļoju, veltīju laiku sev. Atpakaļceļā no Indijas, kad iekāpu lidmašīnā, roka pati sniedzās pēc jaunā blociņa ar man mīļu dievību Ganēšu uz vāka, ko biju iegādājusies Indijā, un tajā ātri vien “sabira” dziesmas teksts. Šis blociņš ir arī neatņemama videoklipa sastāvdaļa, kas vēl jo vairāk atspoguļo to, ka dziesmas vēstījums ir ļoti personīgs, īpašs un patiess. Kad atbraucu mājās, pēc divām dienām es jau tikos ar Ingaru ierakstu studijā, un tapa dziesma “Vēstule Tev”,” atklāj Samanta.