M.Čehova teātra direktore Bjorka: "Iziešu cauri kaut 10 konkursiem"

Jā. Šis cilvēks – vai nelielā cilvēku grupa – jau nesaprot, ka visu šo darbību rezultātā tika panākts tas, ka šajā, ļoti trauslajā laikā sabiedrība atkal tiek uzbudināta. Diez vai to varētu nosaukt par naida kurināšanu, drīzāk par lieku sabiedrības saviļņošanu mums visiem ļoti grūtajos apstākļos. Runājot par Mihaila Čehova Rīgas krievu teātra darbību, mēs noteikti nebūsim tie, kas tagad nāks, strīdēsies un kādu apvainos vai meklēs to patiesību, kura īstenībā nav jāmeklē, jo viņa jau ir virspusē. Mēs vienkārši turpinām viedi un gudri strādāt tālāk, runāt par cilvēcību, sabiedrības saliedēšanu. Ja man vēlreiz jāpiesaka sevi konkursam, lai komisija varētu pārliecināties, ka no visiem iespējamiem kandidātiem es būšu tā spēcīgākā, es esmu gatava iziet cauri kaut vai desmit konkursiem, lai varētu mierīgi turpināt savu darbu. Mans uzdevums ir pierādīt, ka es esmu īstais cilvēks šajā amatā. Priecē tas, ka kolektīvs mani atbalsta – viņi gan ir sašutuši par šo situāciju, jo viņi gada laikā par to neko nezināja. Es viņiem nestāstīju. Šobrīd viņi ir gatavi publiski runāt un arī to dara. Zinu, ka tiek gatavota atbalsta akcija, par kuru drīzumā uzzināsiet. Kolēģiem gan lūdzu, lai, paužot savu atbalstu, viņi to darītu korekti, nevienu neapvainojot, un mēģinātu sabiedrību vairāk nomierināt, nekā uzkūdīt vai uzkurināt.