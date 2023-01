Piešķirtas gadskārtējās ekrāna mākslas balvas "Zelta globuss"

Spīlbergs sacīja, ka viņš arī tādās filmas kā "Citplanētietis" ("E.T.") un "Trešās pakāpes tuvie kontakti" ("Close Encounters of the Third Kind") ir izmantojis elementus no īstās dzīves, bet līdz šim viņam pietrūcis drosmes ķerties pie pilnībā autobiogrāfiska stāsta.