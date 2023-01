VIDEO ⟩ Filmas "Janvāris" aizkadrā. Bērni – ejiet! Tur notiek vēsture

Kāda barikāžu dalībniece atceras: "Tēvs gāja ļoti aktīvi no pirmās dienas uz barikādēm. Es kā pusaudze nevarēju sēdēt mājās, man arī bija tur jābūt. Mācījos 49. vidusskolā. Direktore bija Dace Putniņa, un viņa mums mācīja: "Bērni, ejiet, jo tur notiek vēsture! Es jums to nevarēšu izstāstīt." Paldies viņai par to."