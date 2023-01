Britnijas Spīrsas tiesas prāva: nopludināti dokumenti un popzvaigznes personiskās sarakstes

Tagad jauna “discovery+” dokumentālā filma divās daļās, “Džeimijs pret Britniju: Tēva un meitas tiesvedība”, sniedz abu pušu ieskatu vienā no pēdējās desmitgades skandalozākajām tiesas prāvām, ļaujot skatītājam izlemt, kurai no tām ticēt. Skatītāji beidzot var saņemt atbildes uz to, vai aizbildniecība bija Britnijas tēva Džeimija izmisīgs centiens palīdzēt meitai, vai arī tā bija nežēlīga un sarežģīta shēma, kā gūt peļņu.