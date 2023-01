Mūžībā devusies pirmā Vensdija Adamsa, aktrise Lisa Loringa

Vensdijas tēla pamatā ir grafiķa Čārlza Adamsa karikatūru sērija žurnālā "The New Yorker", un tas pavēris kinokarjeras ceļu arī citām kinoaktrisēm, tostarp Kristīnai Riči, kura Vensdiju spēlēja 1991. gada filmā "Adamsu ģimene" (The Addams Family, rež. Berijs Zonenfelds) un tās turpinājumā "Adamsu ģimenes dārgumi" (Addams Family Values).

Pēc Vensdijas lomas Loringa pievienojās Filisas Dilleras komēdijseriāla "Sauthemptonas Pruiti" (The Pruitts of Southampton, 1966-1967) sastāvam, vēlāk spēlējot seriālos "Kā pasaule griežas" (As the World Turns, 1956-2010), "Meitene no U.N.C.L.E." (The Girl From U.N.C.L.E., 1966-1967) "Sapņu sala" (Fantasy Island, 1977-1984) un "Bārnabijs Džonss" (Barnaby Jones, 1973-1980).