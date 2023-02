FOTO ⟩ Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī iedzīvojas "Centrālparka Rietumi"

Lugas pamatā ir anekdotes cienīga situācija – laulāto krāpšana un virkne to pavadošu pārsteigumu visām iesaistītajām pusēm. Bet, ja ieskatās dziļāk, tad iezīmējas daudz nopietnāka problēma – lai cik cilvēks nebūtu veiksmīgs un turīgs, tas negarantē augstu garīgo vērtību klātesamību un neapdrošina pret iekšējo tukšumu un nevīžību, jo agri vai vēlu personības patiesais saturs tik un tā atklājas. Turklāt dažās situācijās čaula, tāpat kā apzeltījums, nodilst īpaši ātri – gan no cilvēkiem, gan no attiecībām.