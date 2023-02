Dzīves kritiens pietuvinājumā: Dārtas Danevičas monoizrāde “Zēni nav meitenes”

Aktrise Dārta Daneviča stāsta: “Šis ir stāsts ir par izvēli, kas katru dienu jāizdara katram no mums — pašam būt cilvēkam un palikt par cilvēku, arī sastopoties ar sāpēm, naidu, ļaunumu un zvērīgām šausmām. Ne jau uzvaras un veiksmes mūs veido. To dara zaudējumi un kritieni. Kad esi ticis salauzts, bet tomēr piecēlies — tad atklājas katra patiesais spēks un dzīves mīlestība, kas patiesībā mīt ikvienā no mums.”