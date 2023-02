"Ģimene man ir pirmajā vietā, mūzika ir mans darbs." Shipsea par mūziku, mīlestību un dzīves atklāsmēm

No vienas puses gribas to noliegt un iet pret tādu konvenciālu pieņēmumu par to, kā mums vajadzētu uzvesties šajā dienā. No otras puses, lai arī kāds tas datums nebūtu, es no savas puses gribēju piedāvāt iespēju izrādīt savam cilvēkam to, ka viņš tev ir svarīgs un pateicību par to, ka šis cilvēks ir ar tevi kopā. Viņš dāvina tev savu laiku, tā ir valūta, kas mums katram kļūst ar vien mazāk. Manuprāt, pavadīt kopīgu vakaru koncertā ir labs plāns. No savas puses gribēju nospēlēt to mūziku, kas man ir radusies tad, kad esmu juties apstulbis no tā, kādas sajūtas mīlestība var pamodināt.