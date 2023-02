LNMM ar izglītošanos un jaunradi aicina atbalstīt Ukrainu

Darbnīca norisināsies divos cēlienos: no plkst. 13.00 līdz 15.00 un no plkst. 17.00 līdz 19.00 LNMM galvenās ēkas Konferenču zālē un Nodarbību telpā pirmajā stāvā. Apmeklētāji aicināti ņemt līdzi gludus dabīga materiāla tekstila izstrādājumus (T kreklus, auduma maisiņus, džemperus u.c.). Dalība darbnīcā ir bez maksas, bet organizatori rosina ziedot līdzekļus Ukrainas atbalstam portālā ziedot.lv .

Krievijas armija aizvien mērķtiecīgi iznīcina arī kultūras mantojuma objektus visā Ukrainā. Atgādinot par apdraudētajām Ukrainas kultūras mantojuma vērtībām, marta piektdienās LNMM piedāvās mākslas zinātnieka Eduarda Dorofejeva četru lekciju ciklu “Ukrainas māksla no 19. gadsimta līdz mūsdienām”. Lasījumi iepazīstinās ar mākslas un arhitektūras attīstību Ukrainā un to, kā ukraiņu mākslinieki ietekmējuši mākslas procesus pasaulē. Dalībnieki varēs salīdzināt lekciju materiālus ar Latvijas piemēriem, tostarp darbiem no LNMM kolekcijas, atklājot mūsu tautu līdzību un vienotību gan kultūrvēsturiskā, gan sociālpolitiskā kontekstā. Katra lasījuma sākums ir plkst. 18.00.