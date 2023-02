Smagi slimajam Holivudas aktierim Brūsam Vilisam uzstādīta jauna diagnoze

"Mūsu ģimene vēlas izteikt visdziļāko pateicību par jūsu mīlestību, atbalstu un lieliskajiem stāstiem, ko esam saņēmuši kopš paziņojām par Brūsa oriģinālo diagnozi. Mēs vēlamies jūs informēt, ka mums šobrīd ir dziļāka izpratne par to, ar ko saskaras mūsu mīļotais vīrs, tēvs un draugs. Kopš mēs paziņojām, ka Brūsam ir afāzija 2022. gada pavasarī, viņa veselības stāvoklis ir pasliktinājies un mums vēl specifiskāka diagnoze - frontotemporālā demence. Diemžēl komunicēšanas problēmas ir tikai viens no simptomiem, ar ko Brūss saskaras. Lai arī šis ir sāpīgi, ir atvieglojums uzzināt skaidru diagnozi," teikts aktiera ģimenes paziņojumā.

Jau ziņots, ka pērn kļuva zināms, ka Brūss Viliss 67 gadu vecumā atvadījās no kino karjeras, jo aktierim diagnosticēta afāzija. Afāzija ir iegūts komunikācijas traucējums, kas ietekmē spēju runāt, rakstīt un lasīt, lai gan tā neietekmē intelektu, vēsta Nacionālās afāzijas asociācijas dati. To "vienmēr izraisa smadzeņu bojājumi", norāda organizācija. Visbiežāk to izraisa insults, taču arī galvas trauma, smadzeņu audzēji vai infekcija var būt cēlonis.