Elektroniskās mūzikas festivāls "UNDER" izziņo galvenos māksliniekus

Par vienu no festivāla skatuves zvaigznēm kļūs dīdžejs un producents Tiga no Kanādas. Elektroniskās mūzikas cienītāji ievēroja viņu līdz ar skaņdarba "Sunglasses at Night" iznākšanu 2001. gadā. Daudzu iecienītais hits ieņēma augstas vietas Lielbritānijas deju topā. Citi viņa pazīstamākie gabali ir "Pleasure From the Bass", "You Gonna Want Me", "Shoes", "Let's Go Dancing", "Bugatti", "Make Me Fall In Love". Tigas debijas albums "Sexor" ir saņēmis Juno balvu par labāko 2007. gada ierakstu. Mākslinieka kontā arī publikas iecienītie dīdžejmiksi tādās kulta sērijās kā "DJ-Kicks", "American Gigolo" un "Mixed Emotions".