Rakstniece-debitante Laura Melne: "Latviešu bērnu grāmatas ir skaistas un interesantas"

Janai ar latgaliešu valodu ir brīnišķīgi. Galvenais iemesls, kādēļ es viņu uzrunāju, bija tādēļ, ka pērn ieraudzīju, ka Jana ir ne tikai izlasījusi, bet arī uzrakstījusi recenziju, ja nemaldos, “KultūrZīmēs” par Marijas Dzeislas dzejas krājumu. Tad sapratu, ka Jana ir tas cilvēks, kuram nebūtu problēmu lasīt tekstu latgaliski un tajā iedziļināties. Janai ir arī pieredze strādājot bērnudārzā, savukārt es ikdienā ar bērniem kontaktējos salīdzinoši maz. Kad aizsūtīju viņai stāstu, viņa man atbildēja, ka viņai esot paticis un viņai esot bijis prieks par to, ka visu esot sapratusi. Tas man arī pašai personīgi bija svarīgi, izkāpt no tā latgaliešu burbuļa – tas gan nav domāts sliktā nozīmē! Vienkārši, mazliet paskatīties plašāk. Gan uzrunājot Viviannu kā mākslinieci, kas pati nav no Latgales, gan Janu kā redaktori, kas arī nav no Latgales. Citādi, latgaliešu kultūras vidē pēdējā laikā daudz runā par to, ka ir daži redaktori, kuri strādā, daži korektori un ka reizēm sanāk tā – man šķiet, to uzsvēra literatūrzinātnieks un rakstnieks Valentīns Lukaševičs, – ka Latgalē esot “redaktoru literatūra”, ko varot ļoti just.