Rīgas cirkā uzstāsies izcilais amerikāņu žonglieris Vess Pedens

Izrāde “Rollercoaster” (tulkojumā – amerikāņu kalniņi) ir stundu garš ceļojums trakulīgi modernā un sentimentālā pagātnes pasaulē. Veidojot izrādi, Vess iedvesmojies no grāmatas “50 leģendāri amerikāņu kalniņi, kuru vairs nav” (“50 legendary Rollercoasters that no longer exists”), un šī izrāde iecerēta kā atvadīšanās ceremonija no zudībā gājušajām atrakcijām.