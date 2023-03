Pasniegtas “Boņuks 2022” balvas

Viņš ir fundamentālās grāmatas “Latgales fotogrāfi laika ritumā XIX—XXI gadsimtā” (2021) idejas un koncepta autors. Grāmatā ir apkopota informācija par vairāk nekā 344 Latgalē strādājošiem fotogrāfiem, pāri par 2000 fotogrāfijas no 1858.gada līdz pat mūsdienām. Latgale ir vienīgais Latvijas novads, par kuru iznācis šāds enciklopēdisks vākums. Par šo nozīmīgo veikumu Igors Pličs un viņa skolotājs, fotovēsturnieks Pēteris Korsaks saņēma latgaliešu kultūras gada balvas Boņuks 2021 balvas nomināciju. Igora Pliča darbi pazīstami visā Latvijā un pāri tās robežām gan no izstādēm, gan no Latgales kultūras vēsturei nozīmīgām kultūrvēsturiskajām monogrāfijām": "Latgales rakstu gaismā", "Ai, māte Latgale", "Latgales kultūras vēsture", "Latvijas Luterāņu dievnamu šodiena", "Es dziedāšu par tevi", "Latgale un tās ļaudis". Viņš ir līdzdarbojies, izdevis vai ilustrējis 25 grāmatas, nozīmīgākās no tām - "Latgale fotogrāfijās" (2013), "Latgalietis XXI gadsimtā" (2017).