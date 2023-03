Ivisas vaibsti Mežaparkā. Intervija ar EDM renegātu Plastik Funk

Tādu ir daudz, bet, iespējams, emocionāli vispiesātinātākā pieredze bija viena no pirmajām uzstāšanās reizēm "Tomorrowland" festivālā. Es vēl nebiju ierindojies DJ TOP 100, līdz ar to man bija jāuzstājas kā vienam no pirmajiem. Lija lietus, laikapstākļi bija briesmīgi, tā bija svētdiena. Satiksmes dēļ es kavēju. Kad ierados, līdz manam startam bija palikušas burtiski 5 minūtes. Garastāvoklis nebija no labākajiem. Taču redzēju, ka mani sagaida ap 500-600 cilvēku ar karogiem un plakātiem. Es sāku spēlēt, un pēc 3 minūtēm laukumu piepildīja jau ap četriem tūkstošiem klausītāju. Tas bija ļoti emocionāli – par spīti vējam un lietum cilvēki leca, dziedāja līdzi. Tā bija viena no labākajām stundām manā dzīvē, ko esmu piedzīvojis.