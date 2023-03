Bez lieliem pārsteigumiem: ko Latvijas iedzīvotāji klausījās aizvadītajā nedēļā?

Apvienotajā albuma topā līdere ir Mailija Sairusa ar 10. martā izdoto albumu “Endless Summer Vacation”. Otrajā vietā producents un reperis Metro Boomin ar albumu “HEROES & VILLAINS”, kurā kā viesi dzirdami daudzi jo daudzi slaveni izpildītāji. Savukārt trešā ir Instasamka ar albumu “Popstar”. No latviešu mūzikas albumiem desmitnieka sestajā vietā ir Msencis un Grandmasters Neons ar albumu “goda vards cetri”, bet Ricky Done Did It!, KRIVENCHY, Eliots ar albumu “Zvejnieka dēli” šajā nedēļā ir devītajā vietā.