FOTO ⟩ Gruzija, Vācija un Latvija satiekas uz Dailes teātra skatuves

Domājot par to, ko es šajā iestudējumā pienesu tieši kā gruzīnu režisors, man ir grūti to nosaukt vārdā, jo es īsti nezinu, kas ir tas īpašais, “gruzīniskais” faktors. Taču kaut kas noteikti būs paņemts līdzi no manas pieredzes un darba tieši Gruzijā. To droši vien vislabāk pateiks skatītāji, kas tad manā redzējumā ir atšķirīgs no latviešu režisoru pieejas.