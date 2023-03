Rīgas pils kādreizējā ēdamzāle jeb Remteris atgūst vēsturisko veidolu

Kastelas daļas atjaunošanas darbu laikā ir būtiski pieaugušas būvniecības izmaksas, un Daugavas gātes atjaunošanas darbu īstenošanai izsludinātais iepirkums pagaidām ir noslēdzies bez rezultāta. Kopā ar Kultūras ministriju šobrīd tiek strādāts pie nepieciešamo finanšu līdzekļu piesaistes. Atjaunošanas darbu ietvaros plānots pārbūvēt arī A/S “Rīgas Siltums” siltumtīklus, lai tos varētu savienot ar lietus ūdens kanalizācijas inženiertīkliem, pazemināts ielas līmenis Daugavas gātē pie Pipera torņa līdz Horna bastionam, izbūvēts tilts, kas ļaus nokļūt pie muzeja galvenās ieejas, kā arī pirmo reizi 400 gadu laikā pils pagrabtelpās ieplūdīs dabiskā gaisma.

Kopējā Rīgas pils kastelas būvprojekta platība ir 11,9 tūkstoši kvadrātmetru; no tiem pašlaik tiks atjaunoti 6,7 tūkstoši kvadrātmetru, no kuriem 4,4 tūkstoši tiks nodoti ekspluatācijā. Pārējie 5,2 tūkstoši kvadrātmetru I un II kārtā netiek atjaunoti – to paredzēts īstenot nākamajās pils atjaunošanas kārtās. Kamēr pilī notiek būvdarbi, ir iespēja iepazīties ar jaunāko VNĪ videostāstu sērijas “Ēkas un leģendas” video par Rīgas pils kastelas atjaunošanas projektu.