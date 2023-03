Aktieris Burjatijā uz skatuves griež vēnas, protestējot pret viņa apspiešanu pretkara pozīcijas dēļ

Kā raksta “Sibir. Realii”, Šuvalovs un citi teātra aktieri iepriekš pieprasījuši, lai darbā tiktu atjaunots kādreizējais teātra mākslinieciskais vadītājs Sergejs Levickis, kurš no darba par kara nosodīšanu tika atbrīvots 2022.gadā.

Šuvalovs 29.martā no skatuves paziņoja, ka viņu jau gadu mēģina atlaist no darba teātrī un ka iepriekš teātra vadība no darba jau atlaidusi viņa sievu.