Reperis Ozols izdod jaunu singlu un izziņo savu vērienīgāko koncertu

“Šis singls zināmā mērā ir atskats uz manu tāpat kā daudzu citu mākslinieku un patiesībā ikviena cilvēka jaunības sapņiem un ambīcijām, kas laika gaitā pieaug. Pieļauju, ka daudzi no mums savulaik ir bijuši maksimālisti un savos 20 gados sapņojuši daudz drošāk, nekā pēc 30, 40 gadu sliekšņa. Gribu atgādināt par šo laiku, kad esam paļāvušies uz savu iekšējo dzinuli un rīkojušies daudz aktīvāk un brīvāk, ļaujoties notikumu plūsmai, neko negaidot un nebaidoties. Iespējams, jaunībā mums ir liels ego, bet līdz ar to arī daudz lielāka motivācija un jauda sasniegt to, ko vēlamies. Ar laiku par to aizmirstam,” saka Ozols.