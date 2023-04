Dzintaros uzstāsies džeza zvaigzne Mario Bjondi

Mario Bjondi ir dziedātājs un komponists, spilgta džeza un soulmūzikas zvaigzne Itālijā. Viņa pirmais albums četras reizes saņēma platīna statusu, bet skaņdarbs "This Is What You Are" iekaroja visu pasauli un ilgi ieņēma galvenā deju hita vietu. Talantīgais mākslinieks ir sadarbojies ar daudzām pasaules līmeņa zvaigznēm, tādām kā, Reju Čārlzu, Bērtu Bakaraku, Džīnu Polu Moniku, Čaku Hanu, Alu Džaro un daudziem citiem.